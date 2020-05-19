بالأسماء.. حركة ترقيات كبرى فى قطاع البترول.. ومجدي جلال رئيسا لـ إيجاس

وشملت الحركة تعيين الدكتور مجدي محمد جلال رئيسا لمجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتبارا من 25 مايو 2020، والجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم رئيسا لمجلس الإدارة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 18 يونيو 2020، والمحاسب أشرف سعيد محمد رئيسا للإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية اعتبارا من 9 يونيو 2020، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.





كما تضمنت تعيين الجيولوجي عادل أحمد سماحه نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة مع إشرافه على نيابة الاتفاقيات بالهيئة المصرية العامة للبترول اعتبارا من 18 يونيو 2020، والمهندس سمير محمد عبادي نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد أحمد نائبا لرئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتبارا من 25 مايو 2020.





وتم تعيين المهندس نبيل صلاح نائبا لرئيس الشركة للإنتاج والعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 21 يونيو 2020، والدكتور أشرف يحيى نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 18 يونيو 2020، والمهندس عبد الله بخيت رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.





وشملت الحركة تعيين الكيميائي محمد على حسنين رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثدكو) اعتبارا من 27 مايو 2020، والمهندس محمد حسن رضوان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت (سوكو)، والمهندس سعيد عبدالمنعم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول، والمهندس أحمد محمد مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول، والمهندس شريف علي حسب الله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.





وتضمنت الحركة تعيين المهندس إبراهيم فتحي يوسف رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والكيميائي عصام أحمد شاهين رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك" اعتبارا من 27 مايو 2020، والمحاسب زكريا السيد عبد الحليم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول "بتروسبورت"، والجيولوجي الأمير محمد عثمان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان اعتبارا من 18 يونيو 2020، والمهندس علي فاروق قنديل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.