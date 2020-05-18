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اقتصاد

شاهد.. تعبئة 70 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا بشركة بتروجاس رغم كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:05 ص
بتروجاس
بتروجاس
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مايكل عياد
أكد المهندس رأفت عبد الهادى، رئيس شركة بتروجاس، أن مصانع التعبئة والمعالجة بالشركة يتم تشغيلها بنظام ورديتي عمل على مدار ٢٤ ساعة، وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والمحافظة على صحة العاملين.


وقال "عبد الهادي" في تصريحات صحفية، أن الإنتاج اليومى لمصنع القطامية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز يبلغ حوالى 60 ألف أسطوانة منزلى و10 آلاف أسطوانة تجارى، ويقوم بإمداد محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والشرقية بأسطوانات البوتاجاز.

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يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل فى جميع الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكان وزير البترول قد زار مستودع الشركة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية، والحرص على عدم تأثيرها على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق غير المؤهلة لتوصيلها بالغاز الطبيعى.
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