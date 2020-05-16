وزير البترول: ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا لتلبية احتياجات المواطنين

زار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز فى منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل فى جميع الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.





كما تهدف الزيارة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية، والحرص على عدم تأثيرها على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق غير المؤهلة لتوصيلها بالغاز الطبيعى.





رافق وزير البترول خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.





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وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافيًا بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتوازى مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلًا للبوتاجاز.





ويبلغ إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق حاليًا حوالى مليون أسطوانة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السعلة الاستراتيجية.





ووجه الوزير بالتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة والاستمرار في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلعة لمستحقيها بالأسعار المحددة وتوافرها الدائم للمستهلكين.





ووجه الملا التحية للعاملين بمصنع تعبئة البوتاجاز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام بتنفيذ جميع اشتراطات الأمن وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.



