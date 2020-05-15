للمرة الأولى بشرق أفريقيا.. بتروجت تتلقى أمر إسناد لتصنيع معدات مياه عميقة بمشروع إسالة الغاز بموزمبيق

ضمن توجه وزاره البترول والثروة المعدنية ‏‎لفتح أسواق عمل جديدة بالدول الأفريقية من خلال التعاون مع الشركات العالمية، تلقت شركة بتروجت أ مر إسناد من شركة Baker Hughes العالمية لتوريد وتصنيع معدات للمياه العميقة بوزن 700 طن تشمل عدد "7" "Well Jumpers" .





وسيتم تصنيع واختبار المعدات بيارد التصنيع البحري بالمعدية بينما سيتم نقلها بواسطة العميل للتركيب بالمياه العميقة بالمحيط الهندي 40كم امام ساحل مقاطعة "Cabo Delgado" بدولة موزمبيق.





وتعد هذه الاعمال هي الأولي لشركة بتروجت بمنطقة شرق افريقيا ، وتكليل لجهود الشركة لتحقيق استراتيجيتها للعمل بتلك المناطق الواعدة خاصة موزمبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا.





جدير بالذكر أن شركة بتروجت أسست مكتب تمثيل بمابوتو عاصمة موزمبيق منذ عدة سنوات بغرض متابعة مشروعات اسالة الغاز التي بدأت مؤخرا في المنطقة.



