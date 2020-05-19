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حوادث

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:54 م
الضحية
الضحية
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همت الحسينى
تمكنت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة بإحدى الترع بميت غمر، حيث تبين أن ابن عم الطفلة تعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بها بإحدى الترع.


وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بورود بلاغ للعميد ناجى جاد الحق مأمور مركز ميت غمر  من والد الطفلة يارا أحمد سويلم 10 أعوام من قرية جصفا التابعة للمركز يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضي وبتكثيف البحث والتحري عثر على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل إحدى الترع بالقرية.

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بتشكيل فريق بحث  برئاسة المقدم  أحمد فريد رئيس المباحث  ومعاوني المباحث النقيب  محمد عيسي والنقيب  محمد الشامي والنقيب يسري العشري تبين أن وراء الواقعة ابن عمها ويدعى أحمد و بتقنين الإجراءات تم ضبطه حيث تبين انه قام باستدراجها أثناء اللعب وتعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح امره قام بضربها وخنقها وألقى بجثتها بإحدى الترع بالقرية.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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