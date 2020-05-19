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أخبار العالم

1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:58 م
1193 إصابة جديدة
1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات أنها سجلت 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 78499 حالة.

كما سجلت كندا، 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 5857 حالة.

كانت السلطات الصحية في كندا، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 77 ألفا و306.

كما سجلت 103 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5805.

وأعلن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في وقت سابق أن فريق أبحاث في هاليفاكس سيعمل مع مصنع صيني لإجراء التجارب السريرية الكندية الأولى للقاح محتمل لفيروس "كوفيد-19".
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