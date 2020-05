View this post on Instagram

البقاء لله الشيخ صالح كامل أعرفه من و أنا في المدرسة لأن بنتو هديل كانت معايا في الفصل .. راجل طيب و خيٍر جدآ .. أخر مره شوفته كان في عزاء أبويا الله يرحمه