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محافظات

فيها حاجة حلوة.. افتتاح مشروع تطوير وتأثيث 20 منزلا بنجع الدخايلة بالفشن

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:51 م
افتتاح مشروع تطوير
افتتاح مشروع تطوير وتأثيث 20 منزلا بنجع الدخايلة بالفشن
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محمد عبد الحليم
أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف عنه بلال حبش نائب المحافظ لحضور افتتاح تطوير 20 منزلا بنجع الدخايلة التابعة لقرية الجمهود مركز الفشن، بعد قيام جمعية الأورمان بتأهيل المنازل وتطويرها وفرشها وتأثيثها.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة  للفئات والأسر الأولى بالرعاية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. 

وعقب الافتتاح تفقد نائب محافظ بنى سويف، عددا من  المنازل بعد تأهيلها  ،حيث شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والنوافذ ووصلات داخلية مياه وكهرباء ومحارة ودهانات وسيراميك، فضلا عن تأثيث المنازل وتجهيزها بغرف نوم وغرف أطفال وجلوس ومطبخ وتزويدها بأجهزة كهربية (غسالة وثلاجة وبوتاجاز ) لكل أسرة من الأسر المستفيدة. 

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ونقل النائب بلال حبش تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأهالى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، معبرا عن سعادته بتواجده فى هذه المناسبة ومشاركة المواطنين فرحتهم بتطوير منازلهم، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها، تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته فى أولوياتها، وموجها الشكر لجمعية الأورمان على جهودها التنموية والخدمية في كافة المجالات. 

من جانبه أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، أنه تم اليوم افتتاح تطوير 20 منزلا بنجع الدخايلة بالتعاون مع أحد فاعلى الخير "متبرع من دولة شقيقة"، حيث تم إعادة تطوير المنازل ودعمها بالأثاث والأجهزة الكهربية.

وأشار إلى أنه تم خلال اليومين السابقين افتتاح 110 منزلا (40 منزلا بقرية نواميس مركز الواسطى، 35  منزل بدلهانس الفشن و35 بنصر جمعة بسمسطا) ، وذلك بالتعاون مع شركة المراسم الدولية. 

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، و إمام أحمد  مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.
فيها حاجة حلوة.. افتتاح مشروع تطوير وتأثيث 20 منزلا بنجع الدخايلة بالفشن
فيها حاجة حلوة.. افتتاح مشروع تطوير وتأثيث 20 منزلا بنجع الدخايلة بالفشن
فيها حاجة حلوة.. افتتاح مشروع تطوير وتأثيث 20 منزلا بنجع الدخايلة بالفشن
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