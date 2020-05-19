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أخبار العالم

بعد الوصول إلى أقل من 100 حالة.. ارتفاع محدود في عدد وفيات كورونا بإيطاليا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:25 م
ارتفاع محدود في
ارتفاع محدود في عدد وفيات كورونا بإيطاليا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات أنها سجلت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى إيطاليا إلى 226699 حالة.

وسجلت 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لدى البلاد إلى 32169 حالة.

وكانت إيطاليا أعلنت أمس الإثنين، تسجيل أقل معدل وفيات يومي منذ 9 مارس الماضي.

وسجلت إيطاليا تراجعا جديدا بواقع 99 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليكون أقل من 100 حالة وفاة مسجلة منذ 9 مارس الماضي.

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