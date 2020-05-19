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سيارات

ام جي MG تقرر تخفيض 25 ألف جنيه بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:26 م
mg 6
mg 6
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اشرف عطية
قرر وكيل ام جي mg في مصر طرح خصم بقيمة 25 ألف جنيه على سياراتها mg 6 لفترة محدودة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويمنح هذا الخصم أفضلية سعرية لـ mg 6 على المنافسين ما يجعل من الوقت مناسبا لإتمام عملية الشراء .


مواصفات mg 6


تعتمد mg 6  في سيارتها على أجود الخامات المعترف بها عالميا في صناعة السيارات ، ولذلك فقد تم اختيار الخامات الخاصة بمقصورة قيادة mg 6  بعناية ، وهو ما يشعرك بالفخامة بمجرد دخولك إلى السيارة ، فكل جزء من أجزاء المقصورة يتمتع بالرفاهية بدءا من الكراسي المكسوة بالجلد ومرورا بالتابلوه الفاخر ولوحة العدادات الفريدة وناقل الحركة المطعم بالجلد ووصولا إلى عجلة قيادة أنيقة مصنوعة من الجلد أيضًا .


تأتي السيارة mg 6 بمحرك متطور 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة قدرها 169 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات حيث إنها تبلغ سرعة 100 كم/س في 7 ثوانٍ.


حرصت MG على تزويد mg 6  بباقة متكاملة من الكماليات التي تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة وجميع الركاب ، فمن الخارج حصلت السيارة على مصابيح " زينون " أمامية و بالإضافة إلى مصابيح " ليد " تعمل أوتوماتيك ، ومن الداخل حصلت السيارة الجديدة على عجلة قيادة متعددة المهام وتكييف أوتوماتيك مزدوج التحكم ومخارج تكيف خلفية مع حساسات ركن وكاميرا خلفية ويمكن ضبط وغلق المرايا كهربائيا ومثبت سرعة ومفتاح زكي لتشغيل السيارة + ريموت كنترول .


مواصفات الامان في mg 6


تهتم MG  بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة ، فتجد أن mg 6  تحتوي على 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG  في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في اختبارات الـC- NCAP  وهي الشهادة الخاصة بالأمان.


ضمان mg 6


وتطبيقا لشعارها " أنت في أيد أمينة " فإن المنصور تقدم لعملاء MG  ضمانا كبيرا يصل إلى 150 ألف كم أو 6 سنوات
وتنتهج " المنصور للسيارات " فلسفة فريدة من نوعها في تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها وهي " العناية الكاملة " والتي تقوم على تقديم خدمات " الصيانة المتحركة – ونش الإنقاذ – خدمة العملاء على مدار 24 ساعة – الصيانة السريعة ... ) وغيرها من الخدمات التي تقدم لعملاء MG  من خلال شبكة متكاملة من مراكز الخدمة المعتمدة .


أسعار mg 6 في مصر

ويبلغ السعر الجديد للسيارة 274.990 جنيه للفئة الاولى ، و 289.990 جنيه للفئة الثانية و 200.990 للفئة الثالثة فيما بلغ سعر أعلى فئة 304.990 جنيها .

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