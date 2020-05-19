أصعب الأهداف.. هشام حنفي يستعيد ذكرياته مع الأهلي

شارك هشام حنفى لاعب النادى الاهلى السابق متابعيه فيديو جديد له عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».









وظهر هشام حنفى خلال إحدى مبارياته مع الفريق وهو يستعيد اغلى أهدافه مع المارد الأحمر وعلق على الفيديو قائلًا "⁦#اغلى وأصعب و احلى الاهداف # مباراة بلدية المحلة في المحلة # موسم ٩٨ # و بنتيجة ١-صفر #و احلي دوري # الاهلي #نادي القرن "









يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .









كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



