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أخبار العالم

مشاهد مروعة لحريق قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قالت إنه لحريق ضخم اندلع في وادي الاردن، فيما لم تتمكن قوات الإطفاء حتى الآن من السيطرة عليه.


وأوضحت أن 4 طواقم إطفاء من محطة نابلس تعمل حاليا للسيطرة على الحريق المندلع في منطقة رعي أغنام بحمام المالح في وادي الأردن.


وأشار موقع سيروجيم إلى أن السنة النيران امتدت حتى قرب مدخل قاعدة عسكرية في المنطقة، فيما يكافح الاطفائيون للسيطرة على الحريق.

ودفع الجيش الإسرائيلي بعربات مياه إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الحريق.

وتعاني إسرائيل في كل صيف من اندلاع عدد كبير من الحرائق في الحرش بشكل تعجز قوات الدفاع المدني عن السيطرة عليها، وتضطر إلى الاستعانة بقدرات إطفائية من أوروبا وأمريكا للسيجطرة على تلك الحرائق.


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