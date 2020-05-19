بورصة وول ستريت تهبط بفعل تقرير يشكك في نتائج أولية للقاح مضاد لفيروس كورونا

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على تقرير يشكك في نتائج تجربة أولية للقاح مضاد لفيروس كورونا.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها للجلسة عقب تقرير يشكك في نتائح أولية للقاح الذي أعلنت عنه شركة موديرنا يوم الاثنين. وهبطت أسهم الشركة حوالي 10 في المئة بعد التقرير.
اقرأ أيضا:
البورصة الأمريكية تتجه إلى الارتفاع رغم خسائر القطاع الخاص
البورصة الأمريكية تتجه للصعود في مستهل تعاملات الأسبوع بدعم خطط تشغيل الاقتصاد
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 356.96 نقطة، أو 1.45 بالمئة، إلى 24240.41 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 30.97 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 2922.94 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.52 بالمئة إلى 9186.97 نقطة.