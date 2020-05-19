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اقتصاد

بورصة وول ستريت تهبط بفعل تقرير يشكك في نتائج أولية للقاح مضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:17 م
بورصة أمريكية
بورصة أمريكية
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رويترز
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على تقرير يشكك في نتائج تجربة أولية للقاح مضاد لفيروس كورونا.


وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها للجلسة عقب تقرير يشكك في نتائح أولية للقاح الذي أعلنت عنه شركة موديرنا يوم الاثنين. وهبطت أسهم الشركة حوالي 10 في المئة بعد التقرير.


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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 356.96 نقطة، أو 1.45 بالمئة، إلى 24240.41 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 30.97 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 2922.94 نقطة.


وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.52 بالمئة إلى 9186.97 نقطة.

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