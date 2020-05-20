لمناقشة الخصم من مستحقاتهم .. اجتماع مرتقب بين رئيس نادي الزمالك ولاعبي الفريق

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، خلال الفترة المقبلة حال عودة التدريبات مرة أخرى.





يأتي هذا الاجتماع المرتقب؛ بسبب رغبة مرتضى منصور في التحدث مع لاعبي الفريق في بعض الأمور الهامة على رأسها قرار خصم جزء من مستحقاتهم المالية عن الموسم الجاري.





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خصم 25% من القيمة المالية الموجودة في عقود لاعبي الفريق الأبيض وهي النسبة الخاصة بالمشاركة، على أن يطبق هذا القرار في حال إلغاء بطولة الدوري المصري.









وعلى الرغم من قرار رئاسة مجلس الوزراء إلا أن موقف الدوري مازال غامضًا حتى الآن.