علاء عبد العال: أدخلت خزينة الداخلية أكثر من 90 مليون جنيه .. فيديو

كشف علاء عبد العال ، المدير الفني لنادي بتروجيت الحالي والداخلية السابق، عن نجاحه في تزويد خزائن نادي الداخلية بأكثر من 90 مليون جنيه.





وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحاته في برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن الداخلية استفاد كثيرا من اللاعبين الذين اكتشفهم خلال فترة تواجده مديراََ فنياََ للفريق الاول.









وأشار عبد العال إلى أن الموسم الأخير لنادي الداخلية في بطولة الدوري أُدخل له أكثر من ٤٠ مليون جنيه نتيجة بيع اللاعبين أبرزهم ناصر منسي وأحمد علاء.





وأكمل: الداخلية لو كان لديها القدرة في عدم الاستغناء عن اللاعبين، لكان له شأن آخر في الدوري المصري ولن يهبط لدوري الدرجة الثانية.



