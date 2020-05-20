AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علاء عبد العال: أدخلت خزينة الداخلية أكثر من 90 مليون جنيه .. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:09 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجيت الحالي والداخلية السابق، عن نجاحه في تزويد خزائن نادي الداخلية بأكثر من 90 مليون جنيه. 

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحاته في برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن الداخلية استفاد كثيرا من اللاعبين الذين اكتشفهم خلال فترة تواجده مديراََ فنياََ للفريق الاول.


وأشار عبد العال إلى أن الموسم الأخير لنادي الداخلية في بطولة الدوري أُدخل له أكثر من ٤٠ مليون جنيه نتيجة بيع اللاعبين أبرزهم ناصر منسي وأحمد علاء. 

وأكمل: الداخلية لو كان لديها القدرة في عدم الاستغناء عن اللاعبين، لكان له شأن آخر في الدوري المصري ولن يهبط لدوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن علاء عبد العال كان يقدم مستوى مميزا مع الداخلية وصاحب الواقعة الشهيرة التي انتشرت في لقائه على فضائية دي ام سي، اثناء انفعاله بعد مباراة المقاولون. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوس أوس: زيارات الفنانين لمعسكرات اللاعبين مرفوضة.. وعبد الله السعيد أفضل لاعب فى مصر.. فيديو

علاء عبد العال: الزمالك لم يستفد من قدرات حسام باولو وأتشيمبونج.. فيديو

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

الصين تكتشف 3 علامات تؤكد استحالة شفاء مريض كورونا

إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي

فيديو جراف .. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

AdvertisementS

غضب عارم من جمهور الأهلي ضد سيد عبد الحفيظ بعد مقلب رامز

هاني حتحوت : «حلوة يا رامز»

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

خالد أبو بكر يعلق على حلقة سيد عبدالحفيظ في رامز مجنون رسمي

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

النادي المصري: لم نتوقع وصول الأزمة مع حسام وإبراهيم حسن لهذه المرحلة.. فيديو

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

لمناقشة الخصم من مستحقاتهم .. اجتماع مرتقب بين رئيس نادي الزمالك ولاعبي الفريق

أخبار النادي الأهلي.. سخرية من سيد عبد الحفيظ بعد حلقة رامز.. صدمة قوية لحارس بيراميدز

أخبار الرياضة.. تأكيد بإلغاء الدوري.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا.. وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ

مجدي عبد الغني: إلغاء الدوري سيجعل أحمد فتحي مستمرا مع الأهلي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور