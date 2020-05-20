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ديني

عبلة الكحلاوي توصى بدعاء من 22 كلمة.. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:00 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي،
الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية
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يارا زكريا
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن هناك دعاء في السنة النبوية يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، معلقًا: « هل تعلم لمن ستفتح أبواب الجنة الثمانية؟».

وأضافت « الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : 
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء».

وأوضحت الداعية الإسلامي أن هذا حديث صحيح بإسناد مسلم، لافتًا: "ولك أن تزيد كماورد في السنة النبوية الشريفة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".


ونبهت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، في تصريح سابق لها  أن من أفضل ما يبين فضل الأيام العشر الأواخر من شهر الرحمة والمغفرة قول السيدة عائشة -رضي الله عنها -:« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَجتهِد في العشر الأواخر ما لا يَجتهد في غيره».

 
وأوصت الدكتورة عبلة الكحلاوي، من يشعر أن رمضان ضاع منه ولديه فتور في العبادات باغتنام العشر الأواخر من رمضان بـ 10 أعمال.

 
وتابعت أن أول الأعمال المستحبة في العشر الاواخر وهي: استحضار نية قيام العشر الأواخر، ثانيًا: التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.


وواصلت : ثالثًا: التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين، رابعًا: الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.


 
وأكملت: خامسًا: الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى، سادسًا: الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم، سابعًا: التهجد في الليل ولو بركعتين.


وأردفت: ثامنًا: الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة، تاسعًا: الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».


واستطردت: عاشرًا: المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، ومن السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

واختتمت الداعية الإسلامية بالدعاء قائلة: « تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم بالعافية والإيمان والأمان».


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