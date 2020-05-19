أعمال ليلة القدر 27 رمضان.. الإفتاء توصي بـ26 أمرا لاغتنامها









اعمال ليلة القدر:





1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.





2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.





3- أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.





4- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.





5- اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.





6- ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.





7- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.





8- ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.





9- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.





10- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.













11- الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.





12- استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.





13- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.





14- أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"





15- الإكثار من طلب العتق من النار.





16- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.





17- الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".





18- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.





19- اقرأ ما تيسر من القرآن.





20- أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.









21- أطل السجود وتضرعك لربك.





22-لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.





23-تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.





24-إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.





25-لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.





26- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.



