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فن

آخر ظهور لـ محمد رمضان رفقة أولاده عبر إنستجرام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:06 ص
رنا اشرف-شروق حمدي
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الـ"استورى".

وظهر محمد رمضان فى الفيديو رفقه أولاده "حنين و على و كنزى" من داخل منزلهم على حمام سباحة.

وكان محمد رمضان قد احتفل باحتلال مسلسله البرنس 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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