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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.4% ليصل عند مستوى 10310 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.67% ليصل مستوى 1501 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل عند مستوى 11637 نقطة.


وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 11743 نقطة، 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى أولى  بنسبة 0.51%  عند مستوى 1842 نقطة.

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