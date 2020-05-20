المالية تستكمل صرف رواتب العاملين لليوم الثالث قبل العيد

تستكمل وزارة المالية اليوم الأربعاء،عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو، لليوم الثالث على التوالي ولمدة 10 أيام مقبلة قبل حلول احتفالات عيد الفطر المبارك، للتيسير علي المواطنين في شراء مستلزماتهم الضرورية، إذ ستشمل عمليات استحقاق الأجر الشهري لأكثر من 45 وزارة و جهة مستقلة وتابعة علي مستوي محافظات مصر.
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وصرفت الوزارة اليوم رواتب العاملين بوزارات " الداخلية، الأوقاف،الثقافة، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول" ، و مديريات الإسكان و المرافق العامة بالمحافظات.
ومن المقرر أن تصرف اليوم وزارة المالية رواتب العاملين بوزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل،الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط و التنمية الاقتصادية، الاستثمار و التعاون الدولي".
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كما سيتم صرف رواتب العاملين بالجامعات علي مستوي الجمهورية والجهات التابعة للوزارات السابقة والهيئات الخدمية و الاقتصادية وداووين المحافظات و مديريات التنظيم والإدارة.
وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه من المقرر صرف رواتب العاملين بالهيئات القضائية والنيابية من بينهم " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق كتابا دوريا برقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الوزارة في صرف رواتب العاملين أمس الاثنين لأكثر من 16 وزارة وهيئة مستقلة بخلاف الجهات التابعة لها.
وصرفت الوزارة اليوم رواتب العاملين بوزارات " الداخلية، الأوقاف،الثقافة، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول" ، و مديريات الإسكان و المرافق العامة بالمحافظات.