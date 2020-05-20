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محافظات

بدء أعمال المرحلة الثانية لتطوير دير جبل الطير بسمالوط بالمنيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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ايمن رياض
انتهت محافظة المنيا من المرحلة الأولي من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنية، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 مليون جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

من جانبه تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفي نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الاثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية و الـ 8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.

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قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظ يوليه اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة انجاز اعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر المستجدات وخطة العمل التنفيذية لكافة الجهات واحتياجات المحافظات.
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