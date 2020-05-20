بدء أعمال المرحلة الثانية لتطوير دير جبل الطير بسمالوط بالمنيا

انتهت محافظة المنيا من المرحلة الأولي من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنية، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 مليون جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
من جانبه تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفي نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الاثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية و الـ 8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.
اقرأ أيضا
قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظ يوليه اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة انجاز اعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر المستجدات وخطة العمل التنفيذية لكافة الجهات واحتياجات المحافظات.