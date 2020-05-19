برلماني بطالب بإطلاق اسم الشهيد علي رمضان على مدرسة بملوي

والذي اُستشهد في أحداث بئر العبد الأخيرة على إحدى المدارس بقرية السواهجة تكريمًا لاسم الشهيد. تقدم النائب محمد عبد الحكيم ابوزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بطلب إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خاص بإطلاق اسم الشهيد المجند على رمضان ابن قرية السواهجة،





ففي الرابع من شهر مايو الجاري شيع أهالي قرية «السواهجة» بمركز ملوي جثمان المجند على رمضان محمد علي، أحد « شهداء سيناء» إلى مثواه الأخير، حضر الجنازة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشيع جثمان الشهيد من مسجد قرية السواهجة مسقط رأس الشهيد، بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.





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وأكد نائب المحافظ أن «أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية».





ونقلت القيادات التنفيذية للمحافظة، تعازي محافظ المنيا لأسر الشهيد، داعيين الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.





المجند على رمضان محمد علي غريب قد استشهد، في الثالث من مايو الجاري في سيناء خلال عمليات مداهمات واشتباكات ضد الإرهابيين التكفيريين.





يذكر أن القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا عاجلًا حول استكمال الأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.





وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.





كما قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34 عربة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 20 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى).





واستطاعت القوات المسلحة اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .





ونجحت القوات المسلحة في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .