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أخبار العالم

الصين تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:17 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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على صالح
سجلت الصين خمس حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض ست حالات قبل يوم واحد، و 16 حالة أخرى حاملين جدد ولم تظهر عليهم أعراض فيروس كوفيد 19، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء، في بكين .

ومن الحالات المكتشفة حديثًا، تم تأكيد انتقال أربع منها محليًا - جميعها في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية - وحالة أخرى من منطقة شمال منغوليا الداخلية ذاتية الحكم. 



كما أفادت اللجنة بالتحقق من ثلاثة حالات استرداد جديدة وليس هناك وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 82965، وفقا للجنة. 

وهذا يشمل 78244 مريضا تعافوا و4634 حالة وفاة، وعدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليا في المستشفيات 87.

وفيما يتعلق بالمواقع غير الموجودة في البر الرئيسي، أكدت هونج كونج حتى الآن 1055 حالة ، بما في ذلك أربع حالات وفاة و 1025 حالة تعافي، وأكدت ماكاو 45 حالة، تم شفاءها كلها وتفريغها من المستشفيات، وأكدت تايوان 440 حالة، بما في ذلك سبع حالات وفاة، و401 حالة شفاء.

وبحسب اللجنة، فإن العدد الإجمالي للحالات القادمة من الخارج يبلغ 1708 حالة ، بما في ذلك 1662 مريضًا تم شفائهم و46 من الذين هم قيد العلاج.
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