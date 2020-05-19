ينتظر اكتشاف المصل.. الصين تبني أكبر مصنع في العالم لمواجهة كورونا

أعلنت شركة صينية، بناءها أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم، وذلك بالتزامن مع تسابق علماء العالم الزمن لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حسبما أفادت شبكة تليفزيون الصين الدولية.





وقالت شركة "CEFOC" الصينية -التي بنت المصنع-، إن ذلك المصنع يمكن أن ينتج سنويا 100 مليون جرعة، مضيفة بأن منشأة إنتاج كاملة بمستوى السلامة الحيوية 3 (BSL-3) جاهزة لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة بمجرد إثبات أن أحدها آمن وفعال لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وأشار التليفزيون الصيني إلى أنه ووفقا للمعايير الدولية والعالمية، فإنه يتم استخدام تلك المنشأة، منشأة إنتاج بمستوى السلامة الحيوية 3 (BSL-3) للعمل الذي يشمل قسم الميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة وقاتلة عن طريق الاستنشاق، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، أمراض الجهاز التنفسي مثل "السارس"، و"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، ويمكن القيام بهذا النوع من العمل في المرافق السريرية أو التشخيصية أو البحثية أو الإنتاجية.





وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد تأسست هذه الشركة في عام 1953، ولديها أكثر من 80% من حصة السوق في بناء مرافق لشركات الطب الحيوي العالمية، كما تتضمن المشاريع التي قامت بها اللقاحات ومنتجات الدم والأجسام المضادة وعلاج الخلايا والأنسولين.





وأكدت الشبكة الإخبارية الصينية أن الانتهاء من المشروع يمثل ولادة أكبر ورشة عمل جديدة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا الجديد في العالم، بالإضافة إلى أن استكماله يسد أيضا فجوة الأمن البيولوجي في مجال اللقاحات للوقاية من الأوبئة المحلية الرئيسية ومكافحتها، وإنه ذو أهمية كبيرة لتطوير الأدوية واللقاحات لوباء فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت شبكة تليفزيون الصين الدولية أنه وبعد تفشي الوباء، قامت الصين بالبحث والتطوير وإنتاج اللقاحات الكاملة المعطلة ضد الفيروس على الفور.





وفي أحدث وثيقة مشروع لقاحات المرشحات "كوفيد - 19" التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في الـ11 مايو، دخل 8 مرشحين في التقييم السريري، مع 4 منها طورها باحثون صينيون، وكشف المطور الرئيسي تشين وي في الـ25 من أبريل لوسائل الإعلام الصينية أنه تم تلقيح 508 متطوعين خلال المرحلة الثانية، وهم الآن تحت الملاحظة، مضيفا أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتم الإعلان عن النتائج في شهر مايو".



