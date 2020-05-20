تموين الوادي الجديد يستعد لعيد الفطر وتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسواق

قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بـالوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالمكاتب، على مستوى مراكزالمحافظة الخمس؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال عيد الفطر المبارك، بهدف مواجهة أوجه القصور في تقديم الخدمات.





وأشار السيد، إلى أنه جرى تعديل مواعيد المخابز خلال عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ العمل منذ الساعة 5 صباحا، وحتى انتهاء حصة الدقيق المدعم الخاصة بكل مخبز؛ لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، كما سيجرى المرور والتفتيش على جميع المخابز، لضمان إنتاج الدقيق خبز وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولا بأول.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، أن جميع أنواع السلع التموينية والغذائية والحرة متوفرة بشكل كاف للمواطنين على مستوى جميع مدن المحافظة، كاشفا عن وجود سلع تموينية تكفي لمدة ثلاثة شهور.

وتابع، أنه في مجال المواد البترولية والبوتاجاز، تم التنسيق مع شركات الشحن، لضخ كميات أكبر خلال عيد الفطر المبارك، وزيادة حصة البوتاجاز، مؤكدا أن جميع الكميات من البترول والسولار متواجده بكميات وفيرة.

وأكد مدير التموين، تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري خلال فترة عيد الفطر المبارك.

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