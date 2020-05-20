AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكايات رمضانية.. عندما عاقب الأهلى حسام حسن لمدة عام بعد الفوز على المصري في 94

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
"حكايات رمضانية" هي سلسلة يستعرضها موقع صدى البلد عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر شهر رمضان المبارك.

ونستعرض فى حلقة اليوم لقاء الأهلي مع المصري البورسعيدي على ملعب المقاولون العرب في بطولة الدوري موسم 1994-1995.

وتعرض حسام حسن نجم ومهاجم الأهلي في ذلك التوقيت للطرد مما جعله ينفعل بسبب قرار الحكم ويلقي قميص الأهلي بعدها على الأرض ليتم إيقافه 6 أشهر من قبل رئيس النادي صالح سليم.

وقال إكرامي الذي كان شاهدا على الواقعة: ""تحدث صالح سليم مع ألان هاريس وسأله هل إذا تم إيقاف حسام حسن ستخسر الدوري؟ فرد المدرب الإنجليزي نعم سأخسره فقال له المايسترو إذن استعد لخسارة الدوري لأن اللاعب سيتم إيقافه".

"كان قرار كبيرا ونحن لم نتفهمه تماما لكن في النهاية تقبلناه.. على الرغم من ذلك وقيمة حسام حسن الفنية وتأثيره إلا أننا توجنا بالدوري والكأس في نهاية الموسم".

وأقيمت فى الثالث من شهر رمضان لعام 1414 هجريًا الموافق يوم الأحد الثالث عشر من فبراير لعام 1994 ميلاديا، وفاز الاهلى على المصرى فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المقاولون العرب فى الأسبوع 12 من مسابقة الدورى بهدفين مقابل هدف فى مباراة لعبت قبل الإفطار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

حب الأهلي فى الدم.. 7 تصريحات مثيرة للجدل من الأسطورة حسام حسن

حسام عاشور يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

وليد سليمان يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك

إبراهيم حسن: أنا وحسام من أبناء النادي الأهلي.. ولدينا طموح بتدريبه مستقبلا

حكايات رمضانية.. قصة أول قمة صامتة بين الأهلي والزمالك خلال ليالي الشهر الكريم

ترشيحاتنا

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

شاهد.. أول صور للبريطانية التي عثرت عليها الشرطة مقتولة وجثتها مقسمة على حقيبتين

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

صلاة التهجد .. فضلها والفرق بينها وبين قيام الليل

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لطرح سيارتها البيك أب سانتا كروز 2021.. صور

بدون مكياج.. هازال كايا تتألق بإطلالة بسيطة

ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020