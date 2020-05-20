حكايات رمضانية.. عندما عاقب الأهلى حسام حسن لمدة عام بعد الفوز على المصري في 94

" حكايات رمضانية " هي سلسلة يستعرضها موقع صدى البلد عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر شهر رمضان المبارك.





ونستعرض فى حلقة اليوم لقاء الأهلي مع المصري البورسعيدي على ملعب المقاولون العرب في بطولة الدوري موسم 1994-1995.





وتعرض حسام حسن نجم ومهاجم الأهلي في ذلك التوقيت للطرد مما جعله ينفعل بسبب قرار الحكم ويلقي قميص الأهلي بعدها على الأرض ليتم إيقافه 6 أشهر من قبل رئيس النادي صالح سليم.





وقال إكرامي الذي كان شاهدا على الواقعة: ""تحدث صالح سليم مع ألان هاريس وسأله هل إذا تم إيقاف حسام حسن ستخسر الدوري؟ فرد المدرب الإنجليزي نعم سأخسره فقال له المايسترو إذن استعد لخسارة الدوري لأن اللاعب سيتم إيقافه".





"كان قرار كبيرا ونحن لم نتفهمه تماما لكن في النهاية تقبلناه.. على الرغم من ذلك وقيمة حسام حسن الفنية وتأثيره إلا أننا توجنا بالدوري والكأس في نهاية الموسم".

وأقيمت فى الثالث من شهر رمضان لعام 1414 هجريًا الموافق يوم الأحد الثالث عشر من فبراير لعام 1994 ميلاديا، وفاز الاهلى على المصرى فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المقاولون العرب فى الأسبوع 12 من مسابقة الدورى بهدفين مقابل هدف فى مباراة لعبت قبل الإفطار.