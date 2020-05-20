محافظ جنوب سيناء يتابع توفير السلع الغذائية وصرف التعويضات للمتضررين من كورونا

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال اجتماعه بعدد من مديري العموم بديوان عام المحافظة موقف بعض المشروعات من بينها شارع 306 بطور سيناء وممشي أهل مصر ومساحات الأراضي المرفقة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ ومشروعات أخري .





وشدد المحافظ على ضرورة توفر جميع المواد التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع المدن خلال فترة عطلة عيد الفطر والتأكيد علي انتظام العمل والانتاج بالمخابز وتوفيرالوقود بانواعه والشحومات والزيوت والبوتاجازمع التشديد علي قيام لجان من مديرية التموين ومباحث التموين بالمتابعة اليومية والمرورعلي الاسواق لضبط الاسعاروتحرير المحاضر اللازمة في المخالفات





وتابع المحافظ: موقف صرف الإعانات العاجلة للعمال بالمنشآت السياحية الذين تضرروا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد والمقدمة من صندوق اعانات الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة.





كما استمع المحافظ لتقرير عن الحالة الصحية العامة لمواطني المحافظة مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد لأقسام الإستقبال والطوارئ والوقائين بجميع المستشفيات بالمحافظة ومراكز الاسعاف تحسبا لاي طارئ خلال ايام العيد.

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