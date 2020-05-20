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تعليم

التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الكيمياء اليوم بلا شكاوى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:36 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســــمين بدوي
أدى 586 ألف طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، اختبار مادة "الكيمياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر .

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها منذ قليل : بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم بلا شكاوى 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر اليوم كان آخر ايام الامتحانات الالكترونية الخاصة بتقييم طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020 .

وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد انطلقت رسميا منذ يوم الاربعاء 29 ابريل 2020  

وامتحن الطلاب وفقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المواعيد التالية :

الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء 
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء


وأدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت.

واقتصرت الامتحانات الالكترونية على ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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