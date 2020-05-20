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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو جميع الأطراف لوقف إطلاق النار

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأربعاء جميع الاطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط. 

وطالبت السفارة من جميع الأطراف في ليبيا وقف إطلاق نار فوري غير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد بعيدا عن التدخل الخارجي. 

وكشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب قوات حكومة الوفاق المدعومة بالميليشيات التركية في ليبيا عن جريمة جديدة، عقب استهداف عدد من المباني السكنية في مدينة ترهونة اللييية بـ 60 صاروخا.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قال إن موسكو تدعم أي مبادرة تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء في ليبيا، وتتوقع من أطراف النزاع وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر على الأقل.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك": "نحن ندعو طوال الوقت لوقف إطلاق النار، ووقف إنساني فيما يتعلق بشهر رمضان، وشهدنا مبادرات ذات صلة، بما في ذلك مبادرة المشير خليفة حفتر، وسندعم بالتأكيد أي مبادرة تهدف إلى إنهاء إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات".

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