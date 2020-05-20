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أخبار العالم

بدعم تركي.. حكومة الوفاق ترتكب جريمة جديدة باستهداف مبان سكنية بترهونة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب قوات حكومة الوفاق المدعومة بالميليشيات التركية في ليبيا عن جريمة جديدة، عقب استهداف عدد من المباني السكنية في مدينة ترهونة اللييية بـ 60 صاروخا.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدعم أي مبادرة تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء في ليبيا، وتتوقع من أطراف النزاع وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر على الأقل.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك": "نحن ندعو طوال الوقت لوقف إطلاق النار، ووقف إنساني فيما يتعلق بشهر رمضان، وشهدنا مبادرات ذات صلة، بما في ذلك مبادرة المشير خليفة حفتر، وسندعم بالتأكيد أي مبادرة تهدف إلى إنهاء إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأكد المصدر أن موسكو تتوقع من جميع أطراف النزاع الليبي وقف إطلاق النار على الأقل خلال عيد الفطر.

وقال المصدر ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتوقع سحب القوات الوطنية أيضا: "نحن ندعو جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العسكرية لوقف الأنشطة العسكرية والتحول إلى عملية سياسية".
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