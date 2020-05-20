هنخس في رمضان.. خليط البابونج والقرفة يخلصك من دهون البطن





نصح موقع vitaminews بتناول خليط البابونج مع القرفة المطحونة، فهو يعمل على حرق الدهون بشكل فعال والتخلص من الوزن الزائد خلال أسابيع قليلة، كما أنه يعمل خصيصًا على تقليل دهون البطن





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طريقة تحضير المشروب

في كوب ماء دافئ ضعي ملعقة من البابونج مع ملعقة من القرفة المطحونة

قلبي الخليط واتركيه يهدأ 10 دقائق

اشرب هذا الخليط مرتين يوميًا، ويفضل أن تكون مرة منهم قبل النوم .