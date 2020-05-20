هنخس في رمضان.. خليط البابونج والقرفة يخلصك من دهون البطن

يحاول كثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، خاصة وان شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.
نصح موقع vitaminews بتناول خليط البابونج مع القرفة المطحونة، فهو يعمل على حرق الدهون بشكل فعال والتخلص من الوزن الزائد خلال أسابيع قليلة، كما أنه يعمل خصيصًا على تقليل دهون البطن .
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طريقة تحضير المشروب
في كوب ماء دافئ ضعي ملعقة من البابونج مع ملعقة من القرفة المطحونة
قلبي الخليط واتركيه يهدأ 10 دقائق
اشرب هذا الخليط مرتين يوميًا، ويفضل أن تكون مرة منهم قبل النوم .