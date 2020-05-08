هنخس في رمضان .. تناولي كوبين من هذا المشروب للتخلص من الكرش

يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.





الكرش من أكثر المشاكل التي تؤرق الجميع خاصة بعد المكوث في المنزل فترة طويلة تطبيقا للحجر المنزلي ، لكن يمكنك التخلص من الكرش بمشروب طبيعي منزلي يعمل على حرق الدهون بشكل فعال.





مكونات مشروب الكرش :





كوب ماء

نصف ملعقة زنجبيل

ربع ملعقه قرفة مطحونة

شريحة ليمون





طريقة عمل مشروب الجنزبيل و القرفة :





اغلي كوب الماء وضيفي له الزنجبيل و القرفة وشريحة الليمون ، وغطي الخليط واتركيه حتى يمتزج





تناولي هذا المشروب مرتين يوميا في رمضان ، مرة بعد الإفطار و مرة أخرى بعد السحور .



