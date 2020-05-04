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هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:35 م
دايت الزبادي بالليمون
دايت الزبادي بالليمون
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رشا عوني
يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن، خاصةً أن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان. 


نصح موقع healthline بتجربة دايت الزبادي بالليمون ، فهو صحي ويساعد على حرق الدهون وخسارة مايقرب من 5 كيلو بالاسبوع الواحد ، كما أن الزبادي بالليمون يساعد في تسهيل عملية الهضم ، ويقلل من مشاكل انتفاخ القولون، ويقوي جهاز المناعة. 


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طريقة تطبيق دايت الزبادي بالليمون  :
ضييفي نصف ليمون على كوب زبادي خالي الدسم
يتم تناول الزبادي بالليمون في السحور ومنع تناول اي وجبة اخرى خلال السحور والاكتفاء بكوب الزبادي
كما يفضل تناول كوب الزبادي بالليمون بعد الإفطار كي يسهل الهضم ويساعد في تخفيف الوزن والشعور بالشبع وعدم تناول المزيد من الوجبات مرة أخرى . 
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