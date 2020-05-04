هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون و خسارة الوزن ، خاصةً أن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.









نصح موقع healthline بتجربة دايت الزبادي بالليمون ، فهو صحي ويساعد على حرق الدهون وخسارة مايقرب من 5 كيلو بالاسبوع الواحد ، كما أن الزبادي بالليمون يساعد في تسهيل عملية الهضم ، ويقلل من مشاكل انتفاخ القولون، ويقوي جهاز المناعة.









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