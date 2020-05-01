هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

يحاول الكثير اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون و خسارة الوزن ، خاصة وأن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة وأنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.









نصح موقع juicingchannel ، بتناول العصير الأخضر فهو من المشروبات الشهيرة الخاصة بالتنحيف وتنظيف الجسم بشكل جيد، وهو يساعد على حرق الدهون ، إليك مكوناته وطريقة تحضيره ..





اقرأ أيضا

مكونات العصير الأخضر للتخسيس :





ثمرة تفاح

ليمونة

كوب سبانخ مقطع

كوب بقدونس مقطع

كوب نعناع

ثمرة خيار مقشرة





طريقة تحضير العصير الأخضر للتخسيس :

في الخلاط ضيفي السبانخ والبقدونس مع شرائح الخيار وشرائح التفاخ وضيفي 3 أكواب ماء مع عصير ليمونة واخفقيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس، ويمكنك اضافة مكعبات الثلج للخليط ليكون باردًا ويشجعك على تناوله.





تناولي هذا المشروب بعد ساعة من الإفطار بشكل يومي ، ثم تناولي كوب اخر قبل النوم، فهو يسعاد على تخليص الجسم من السموم، ويعالج الإمساك، ويحرق الدهون بشكل فعال، ويجعلك تتناول السكريات بشكل اقل مع المساعدة في خسارة الوزن بشكل ملحوظ.