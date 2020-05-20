ضبط عدد من مخالفي حظر التجول للمشاركة في مباراة كرة قدم بـ مغاغة

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا الي ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا الي ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا الي ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.