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محافظات

ضبط عدد من مخالفي حظر التجول للمشاركة في مباراة كرة قدم بـ مغاغة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تمكنت من ضبط ملعب كره قدم خماسي بمنطقة قليني بحي غرب المركز، به مجموعة من المواطنين يشاركون في مباراه لكرة القدم، مخترقين ساعات الحظر الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر حركة تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءًا وحتى 6 صباحًا.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا الي ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، أنه فور ضبط المخالفين باختراق ساعات الحظر، والعمل على خلق تجمعات من المواطنين في مكان محدد، تم اصطحابهم لمركز شرطة مغاغة وتحرير محضر بالواقعة، إضافة أنه تم ضبط صاحب الملعب وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ مشيرا إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في تطبيق القرارات، بهدف القضاء على اى تجمعات من المواطنين.
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