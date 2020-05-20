ضبط عدد من مخالفي حظر التجول للمشاركة في مباراة كرة قدم بـ مغاغة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تمكنت من ضبط ملعب كره قدم خماسي بمنطقة قليني بحي غرب المركز، به مجموعة من المواطنين يشاركون في مباراه لكرة القدم، مخترقين ساعات الحظر الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر حركة تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءًا وحتى 6 صباحًا.
وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا الي ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.
من جانبه أوضح اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، أنه فور ضبط المخالفين باختراق ساعات الحظر، والعمل على خلق تجمعات من المواطنين في مكان محدد، تم اصطحابهم لمركز شرطة مغاغة وتحرير محضر بالواقعة، إضافة أنه تم ضبط صاحب الملعب وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ مشيرا إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في تطبيق القرارات، بهدف القضاء على اى تجمعات من المواطنين.