منتقدا رامز جلال.. محيي إسماعيل يغني للأطفال على الهواء

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يحب الفنان رامز جلال، ولكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقدمها وتفاجئ محيي إسماعيل لحظة مشاهدته رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمى.

وقع الفنان محيى إسماعيل ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، « رامز مجنون رسمي »، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

