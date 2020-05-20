AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منتقدا رامز جلال.. محيي إسماعيل يغني للأطفال على الهواء

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:17 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
Advertisements
البهى عمرو
قدم الفنان محيى إسماعيل أغنية للأطفال على الهواء وقال "مدرستي بتفتح بدري هاخد غدايا واجري.. من تحت كبري.. لو فى المدرسة اتنين منك كنا قفلناها".

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يحب الفنان رامز جلال، ولكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقدمها وتفاجئ محيي إسماعيل لحظة مشاهدته رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمى.

وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ودخل الفنان  محيى إسماعيل، الأستوديو وهو سعيد ولم يعلم ما ينتظره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

قلب إدراكه المقلب.. باسم ياخور: برامج رامز جلال مستفزة

رامز جلال يسخر من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمى .. شاهد

عبد الله بالخير ضحية رامز جلال اليوم.. فيديو

حسن شاكوش ضحية جديدة لرامز مجنون رسمي .. فيديو

ترشيحاتنا

كواليس خطيرة في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

وفاة رئيس قسم الأطفال بطب الأزهر بـ كورونا

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

لأول مرة في مصر.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة شرج بأسيوط

لا تهاون في الاجراءات الوقائية .. مدبولي: القاهرة والجيزة الأعلى إصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة محتشمة

ببدلة رجالي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. محافظ بني سويف يتوقف أثناء خط سيره لإلزام عامل النظافة بارتداء الكمامة