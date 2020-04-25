شاهد.. ماذا قال الفنان محيي إسماعيل عن الراحل نور الشريف









حل الفنان محي إسماعيل، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.





وعاد محي إسماعيل لإثارة الجدل من جديد، حيث كشف عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف، موضحا: "نور أصغر من بـ 4 سنوات وفى الوقت الذى كان ينوي في الالتحاق بمعهد التمثيل كنت أوجه وأعلمه ولكن التلميذ تفوق على إستاذه ".





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، وذلك بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



