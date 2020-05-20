جمال حمزة: انتقلت للأهلي عندا فى إدارة الزمالك.. ولا توجد مشاكل حاليا مع النادي

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن انتقاله للنادي الأهلي كان على سبيل "العند" مع إدارة الزمالك.









وأوضح حمزة أنه لا توجد مشكلة حاليا مع نادي الزمالك، وسبب ابتعاده عن الظهور في قناة النادي هو توقف النشاط الكروي بسبب كورونا، ونادي الزمالك "بيتي".



وشدد لاعب الزمالك الأسبق أنه لم يجبر زوجته على الاعتذار لرئيس النادي مرتضى منصور، وأنه لم يتدخل في الموضوع من الأساس.



واضتف حمزة أنه لم يتحمل هجوم جمهور الزمالك عليه في فترة ما، وأن سبب تذبذب اداء الفريق في هذه الفترة هو التخبط الإداري بالنادي.







