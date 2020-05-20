جمال حمزة: انتقلت للأهلي عندا فى إدارة الزمالك.. ولا توجد مشاكل حاليا مع النادي

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن انتقاله للنادي الأهلي كان على سبيل "العند" مع إدارة الزمالك.
وأضاف حمزة في تصريحات لبرنامج الحكم مع مي حلمي، أنه فضل الابتعاد عن الزمالك لفترة حتى يرفع الضغط من عليه، وهذا هو سبب احترافه ومن ثم ارتدائه قميصي الجونة والأهلي، مضيفا أن مسيرته مع الجونة من أفضل فترات حياته.
وأوضح حمزة أنه لا توجد مشكلة حاليا مع نادي الزمالك، وسبب ابتعاده عن الظهور في قناة النادي هو توقف النشاط الكروي بسبب كورونا، ونادي الزمالك "بيتي".
وشدد لاعب الزمالك الأسبق أنه لم يجبر زوجته على الاعتذار لرئيس النادي مرتضى منصور، وأنه لم يتدخل في الموضوع من الأساس.
واضتف حمزة أنه لم يتحمل هجوم جمهور الزمالك عليه في فترة ما، وأن سبب تذبذب اداء الفريق في هذه الفترة هو التخبط الإداري بالنادي.
واختتم حمزة أن حياة لاعب الكرة صعبة جدا، بسبب تسليط الضوء عليه طيلة الوقت من الإعلام، وعلى الناشئين الحاليين التركيز في التدريب فقط، وفي حياتهم المهنية.