جمال حمزة: رحلت عن الأهلي قبل أن ألعب بسبب القائمة الإفريقية

كشف جمال حمزة لاعب الزمالك الأسبق، عن سبب رحيله من النادي الأهلي وعدم استكمال مشواره مع الفريق الأحمر.





وانضم جمال حمزة لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2010، قبل أن يتراجع ويفسخ عقده مع الفريق الأحمر.





وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "عندما وقعت للأهلي لم أكن في الزمالك بل كنت لاعبًا في الجونة بعد عودتي من ماينز ولم أمضي وأنا في صفوف الزمالك".





وأشار: "لم أستمر مع الأهلي لأن الأمور كانت صعبة ومن الأسباب أيضًا علمي باحتمالية عدم قيدي في القائمة الإفريقية".





وأردف: "تحدثت مع هادي خشبة وأخبرته أني لن أستمر ووافق سريعًا دون أي مشاكل".





وأوضح: "من الأسباب أيضًا هو أني كنت سأغير حياتي بأكملها لأني كنت لاعبًا في الزمالك وفوجئت بقيام البعض بعدم إلقاء التحية عليّ وغيرهم لا يتحدثون معي".





وأضاف: "ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها طلب عودتي للنادي بعد رجوعي من ماينز الألماني للجونة وحازم إمام كان عضو مجلس إدارة تحدث معي أيضًا لكني أخبرته أني وقعت بالفعل مع الجونة".





وكان جمال حمزة قد انضم لفريق الجونة خلال موسم 2009-2010، بعد فترة احتراف قصيرة بصفوف نادي ماينز الألماني.





واستطرد: "أعظم مدرب مصري تولى قيادة الزمالك هما كابرال وفينجادا من الأجانب ومصري كابتن أحمد رمزي".





واختتم: "كارتيرون قوي إفريقيا جدًا وفايلر في الدوري أفضل لذلك لا أستطيع الحكم جيدًا عليهما، والزمالك أفضل في الموسم الحالي من الأهلي والدليل فوزه بالسوبر الإفريقي والمصري".