محمود العسيلي عن فيروس كورونا: نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية.. فيديو

قال المطرب محمود العسيلي، تعليقا على أزمة فيروس كورونا "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".
وأضاف محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أنا لا أقول ان فيروس كورونا غير موجود، وهو فيروس خطير بالفعل".
وتابع محمود العسيلي: "أتحدث عن حجم الخوف والهلع الرهيب غير المبرر حول انتشار الفيروس في كل انحاء العالم".
واكمل محمود العسيلي: "الناس كلها عندها حالة من الرعب في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، و4 مليار نسمة متواجدة في البيت".
ولفت محمود العسيلي: "مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بحكمة، والإدارة الرشيدة تجلعنا فخورين بالحكومة المصرية".