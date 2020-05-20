محمود العسيلي عن فيروس كورونا: نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية.. فيديو

قال المطرب محمود العسيلي ، تعليقا على أزمة فيروس كورونا "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".





وأضاف محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أ نا لا أقول ان فيروس كورونا غير موجود، وهو فيروس خطير بالفعل".





وتابع محمود العسيلي: " أتحدث عن حجم الخوف والهلع الرهيب غير المبرر حول انتشار الفيروس في كل انحاء العالم".





واكمل محمود العسيلي: "الناس كلها عندها حالة من الرعب في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، و 4 مليار نسمة متواجدة في البيت".



