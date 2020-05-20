بعد الإفراج عنهن.. نواب: الرئيس السيسي يسعى للم شمل الأسرة بدعم الغارمات

من جانبها أكدت النائبة فايقة فهيم إبراهيم ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيحسب له التاريخ أنه أول رئيس مصري انحاز للفئات التي عانت كثيرًا من الإهمال والتهميش، ولم يجدوا من يحنوا عليهم أو يرفق بهم، في ظل الأنظمة والحكومات المتعاقبة، قبل أن يأتي الرئيس السيسي ويحنوا عليهم.

وأكملت النائبة فايقة فهيم، نحن بحاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع المدني للإفراج عن الغارمات ، فالأمثلة كثيرة لسيدات وقّعنا على إيصالات أمانة كضمان للزوج ولم يستطع الوفاء بالدين فسُجن هو والأم، وانهارت الأسرة، وهناك أمثلة أخرى تختلف المعطيات ولكن النتيجة واحدة وهى السجن.