AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد الإفراج عنهن.. نواب: الرئيس السيسي يسعى للم شمل الأسرة بدعم الغارمات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
أشاد نواب البرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات".

وأكد النائب فرج عامر، أن هذا القرار إنساني يعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالمرأة المصرية، ولم شمل الأسر، وإدخال البهجة على العديد من المنازل التي افتقدت وجود أم بها على مدار سنوات ماضية، إيمانا بأهمية دور الأم في البيوت المصرية والحفاظ على تماسك الأسرة وتربية الأبناء بدعم الغارمات.


ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أتت بثمار إيجابية عدة، بفضل توجيهات الرئيس وقراراته الذي يوجهها للحكومة في ملف الغارمات.

من جانبها أكدت النائبة فايقة فهيم إبراهيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيحسب له التاريخ أنه أول رئيس مصري انحاز للفئات التي عانت كثيرًا من الإهمال والتهميش، ولم يجدوا من يحنوا عليهم أو يرفق بهم، في ظل الأنظمة والحكومات المتعاقبة، قبل أن يأتي الرئيس السيسي ويحنوا عليهم.
 
وأكملت النائبة فايقة فهيم، نحن بحاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع المدني للإفراج عن الغارمات، فالأمثلة كثيرة لسيدات وقّعنا على إيصالات أمانة كضمان للزوج ولم يستطع الوفاء بالدين فسُجن هو والأم، وانهارت الأسرة، وهناك أمثلة أخرى تختلف المعطيات ولكن النتيجة واحدة وهى السجن.
 
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسى من عفو الرئيس السيسي عن الغارمات هو إنقاذ الأسرة المصرية من الضياع والتشتت لإيمانه بأن الأسرة عماد المجتمع، فإذا اختل عماده تهاوى كله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توجيهات السيسي.. فوائد ضم العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ خطة الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي الدخل.. وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة

برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بالالتزام بطرق الوقاية للعاملين بالمشروعات القومية

برلمانية: السيسي لا يأبه سوى بمصلحة بلاده وتطلعات أبناء شعبه

ترشيحاتنا

7 قروش ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

محمود العسيلي عن فيروس كورونا: نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية.. فيديو

صيدليات بريطانية تعلن بيع اختبارات منزلية لفيروس كورونا

الجزيرة تفضح نفسها.. قصة المقال المحذوف من مدونتها الداعم للإرهابي هشام عشماوي

موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا

إلغاء العيدية وإغلاق المساجد.. إجراءات للحكومة الإماراتية خلال عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية