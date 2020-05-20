بعد الإفراج عنهن.. نواب: الرئيس السيسي يسعى للم شمل الأسرة بدعم الغارمات

أشاد نواب البرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات".
وأكد النائب فرج عامر، أن هذا القرار إنساني يعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالمرأة المصرية، ولم شمل الأسر، وإدخال البهجة على العديد من المنازل التي افتقدت وجود أم بها على مدار سنوات ماضية، إيمانا بأهمية دور الأم في البيوت المصرية والحفاظ على تماسك الأسرة وتربية الأبناء بدعم الغارمات.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أتت بثمار إيجابية عدة، بفضل توجيهات الرئيس وقراراته الذي يوجهها للحكومة في ملف الغارمات.
من جانبها أكدت النائبة فايقة فهيم إبراهيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيحسب له التاريخ أنه أول رئيس مصري انحاز للفئات التي عانت كثيرًا من الإهمال والتهميش، ولم يجدوا من يحنوا عليهم أو يرفق بهم، في ظل الأنظمة والحكومات المتعاقبة، قبل أن يأتي الرئيس السيسي ويحنوا عليهم.
وأكملت النائبة فايقة فهيم، نحن بحاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع المدني للإفراج عن الغارمات، فالأمثلة كثيرة لسيدات وقّعنا على إيصالات أمانة كضمان للزوج ولم يستطع الوفاء بالدين فسُجن هو والأم، وانهارت الأسرة، وهناك أمثلة أخرى تختلف المعطيات ولكن النتيجة واحدة وهى السجن.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسى من عفو الرئيس السيسي عن الغارمات هو إنقاذ الأسرة المصرية من الضياع والتشتت لإيمانه بأن الأسرة عماد المجتمع، فإذا اختل عماده تهاوى كله.