شرين فراج: الشفافية مطلوبة لمواجهة فيروس كورونا

قالت البرلمانية شيرين فراج، إن وزارة الصحة بها إصابات بكورونا، ومعاونة الوزيرة تم حجزها لاكتشاف إصابتها بكورونا، وأكدت أن الشفافية مطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضافت شيرين فراج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك إصابات عديدة بكورونا فى ديوان وزارة الصحة.





وأوضحت شيرين فراج، أنها تعلم الشخص الذى نقل لها الإصابة، وكشفت أن هذا الشخص من داخل وزارة الصحة.





ولفتت شيرين فراج إلى أنها تحضر جميع اللجان التى يتم مناقشتها فى مجلس النواب، وأكد أنها أصيبت يوم الاثنين وبعد أيام شعرت بالمرض.





وأشارت شيرين فراج إلى أنه تذهب للمجلس ومن المجلس إلى البيت ولا تذهب لأى مكان، وأنها قامت بعزل نفسها عند شعورها بالتعب.



