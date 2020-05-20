شيرين فراج توجه رسالة مهمة لوزارة الصحة بعد إصابتها بكورونا

قالت البرلمانية شيرين فراج، إنها لم تنقل عدوى فيروس كورونا لأحد وذلك لـ التزامها بالإجراءات الاحترازية، وكشفت أن أعراض كورونا غريبة والجميع مطالب بالالتزام بالتدابير الاحترازية.





وأضافت شيرين فراج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن فيروس كورونا سريع الانتشار، وهناك مشكلة فى انتشار العدوى.





وأوضحت شيرين فراج ، أن وزارة الصحة و العاملين فى وزارة الصحة عليهم باتخاذ التدابير الاحترازية و عمل تحاليل للأطباء بشكل مستمر.





ولفتت شيرين فراج إلى أنها حصلت على الفيروس من وزارة الصحة المختصة بـ علاج المرضى.



