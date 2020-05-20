AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شيرين فراج توجه رسالة مهمة لوزارة الصحة بعد إصابتها بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:54 م
شيرين فراج
شيرين فراج
Advertisements
البهى عمرو

قالت البرلمانية شيرين فراج، إنها لم تنقل عدوى فيروس كورونا لأحد وذلك لـ التزامها بالإجراءات الاحترازية، وكشفت أن أعراض كورونا غريبة والجميع مطالب بالالتزام بالتدابير الاحترازية.


وأضافت شيرين فراج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن فيروس كورونا سريع الانتشار، وهناك مشكلة فى انتشار العدوى.


وأوضحت شيرين فراج ، أن وزارة الصحة و العاملين فى وزارة الصحة عليهم باتخاذ التدابير الاحترازية و عمل تحاليل للأطباء بشكل مستمر.


ولفتت شيرين فراج إلى أنها حصلت على الفيروس من وزارة الصحة المختصة بـ علاج المرضى.


وأكد الإعلامى أحمد موسي فى نهاية المداخلة أن وزارة الصحة لها حق الرد على ما تم ذكره فى المداخلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز فيديوهات التوك شو | قرار هام للعمال في القطاع الخاص.. حقيقة منع خروج المصريين من المنازل وفرض حظر التجوال.. أحمد موسى يكشف مصدر الصور التى نشرتها الجارديان عن مصر

رئيس شركة أدوية يكشف أهمية الكمامات لمنع انتقال كورونا في الهواء

أحمد موسي للمواطنين : « بلغوا عن الموظف اللي مش لابس كمامة ومش منتظم »

برلماني: النائبة المصابة بـ كورونا كانت في اجتماع أمس وبدون كمامة.. فيديو

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

بعد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا.. إجراءات إحترازية عاجلة بالبرلمان لتطهير وتعقيم القاعات.. نواب: قرارات مهمة تتناسب مع تعليمات الصحة.. والعزل المنزلى ضرورى للمخالطين

ترشيحاتنا

شيرين فراج توجه رسالة مهمة لوزارة الصحة بعد إصابتها بكورونا

وزيرة الصحة: 3 مستويات جديدة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.. تفاصيل

7 قروش ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

أزمات تنفسية وفيروس لعين .. تفاصيل آخر 10 أيام فى حياة طبيب عيون المنوفية

أخبار الرياضة | بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الأهلي.. أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول

النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة