منظمة الصحة: تخفيف الإجراءات الوقائية يتسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، إن إقليم شرق المتوسط يضم 22 دولة، ومعدل الإصابة الآن في الإقليم يختلف من دولة إلى أخرى.





وأضافت مها طلعت، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، إن هناك دولًا يزداد بها معدل المنحنى الوبائي، وتشهد زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا مثل مصر وجميع دول الخليج، وهناك دول انخفضت بها الإصابات وعادت إليها موجة الإصابات مرة أخرى مثل إيران والأردن ولبنان.





وأوضحت المستشارة بالصحة العالمية ، أن عند تقليل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا يحدث 3 سيناريوهات منها إصابات طفيفة في المجتمع أو تتم محاصرة المرض أو تحدث موجة من الإصابات مرة أخرى.





وتابعت أن عودة الإصابات مرة أخرى هذا ما نتوقعه في بعض الدول، وهذا لم يحدث في إقليم شرق المتوسط فقط، ولكن حدث أيضا في أوروبا.





وأكدت أن زيادة الإصابات كانت نتيجة تخفيف الإجراءات وزيادة المخالطة بين الناس مرة أخرى وهذا متوقع.