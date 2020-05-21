AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤسسة أبو العينين تقدم منحة شهرية للطلاب المغتربين من حفظة القرآن.. وأحمد موسى يعرض التفاصيل

الخميس 21/مايو/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم منحةً شهريةً إلى الطلاب المغتربين من حفظة القرآن الكريم  الدارسين في الأزهر.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "يتم استيفاء إجراءات تسجيل الطلاب المغتربين  للحصول على منحة شهرية من حفظة القرآن الكريم، وتتم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المؤسسة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن تفاصيل المنحة الشهرية للطلاب المغتربين من حفظة القرآن الكريم والدارسين في جامعة الأزهر.

وقال أحد الطلاب، "مؤسسة أبو العينين ممتازة، ونحصل على المنحة شهريًا منذ عامين".

وأكد طالب آخر أن دور "مؤسسة أبو العينين جيد، وأنها تدعم الطلاب المغتربين، ونحن راضون بمساعدة مؤسسة أبو العينين لنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الوافدين بالأزهر يوقف إجراءات المنح الدراسية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد نشر الصور على فيس بوك.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تعدي شخصين على مسعف بالقاهرة

بعد توجه الحكومة لتخفيض 1% من أجور الموظفين.. احسب مرتبك بعد القرار

أحمد موسى يعرض صور 44 ضابطا تركيا قتلوا ودفنوا في ليبيا

النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

أحمد مجاهد: أبو ريدة سيكتسح انتخابات اتحاد الكرة في وجود شوبير

نسرين أمين عن إعلان أهل مصر: صاحب الفكرة ياخد إعدام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة