مؤسسة أبو العينين تقدم منحة شهرية للطلاب المغتربين من حفظة القرآن.. وأحمد موسى يعرض التفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم منحةً شهريةً إلى الطلاب المغتربين من حفظة القرآن الكريم الدارسين في الأزهر.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " يتم استيفاء إجراءات تسجيل الطلاب المغتربين للحصول على منحة شهرية من حفظة القرآن الكريم، وتتم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المؤسسة للحد من انتشار فيروس كورونا" .





وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن تفاصيل المنحة الشهرية للطلاب المغتربين من حفظة القرآن الكريم والدارسين في جامعة الأزهر.





وقال أحد الطلاب، "مؤسسة أبو العينين ممتازة، ونحصل على المنحة شهريًا منذ عامين".





وأكد طالب آخر أن دور " مؤسسة أبو العينين جيد، وأنها تدعم الطلاب المغتربين، ونحن راضون بمساعدة مؤسسة أبو العينين لنا".