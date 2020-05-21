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منوعات

شخص يعثر على جزيرة للكائنات الفضائية على الأرض

الخميس 21/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
من القمر إلى جزيرة بإندونيسيا يزعم خبير بـ UFO أنه اكتشف ما يعتقد أنه مدخل إلى قاعدة فضائية بعد اكتشاف تشكيل غريب على Google Earth، وذلك بعد ايام قليلة من زعمه بأن الكائنات الفضائية تعيش بالجانب المظلم من القمر.

فقد يقول "سكوت وارنج"  الذي يدير قناة وموقعًا على YouTube باسم ET Data Base ، أن الشكل الغريب يقع في "جزيرة صغيرة غير مأهولة في إندونيسيا"، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وأشار إلى إنه يعتقد أنها ستكون مدخلًا لـ  قاعدة فضائية تحت الأرض ، لأنها لا تتناسب مع بيئتها وهي في مكان منعزل حيث تحب الكائنات الفضائية أن تكون لديهم قاعدة مخفية.

واستخدم أداة على Google Earth ، لقياس الفتحة ووجدها بعرض 20 مترًا ، والتي يقول أنها كبيرة بما يكفي لدخول الكثير من السفن الغريبة هناك.

وحتى يقطع الشكوك حول ادعاءاته ، قال "وارنج" أن يمكنك التحقق من ذلك بنفسك على Google Earth من خلال البحث في الإحداثيات: 1 ° 13'42.00 'S 129 ° 48'49.43' شرقًا.

وقال  سكوت عن الاكتشاف على موقعه على الإنترنت:"لقد وجدت مدخلًا إلى قاعدة تحت الأرض في جزيرة منعزلة في إندونيسيا"، مضيفًا يمكن رؤية المدخل بسهولة باستخدام خريطة Google Earth ، وعندما تضيف تباينًا إلى لقطة شاشة ، تظهر التفاصيل .


وفي مقطع فيديو نُشر على يوتيوب ، يفحص سكوت الصورة أكثر ، قائلًا: "هذا أمر مدهش، وهذا غير طبيعي تمامًا، لأن هذا مدخل غريب لأشخاص تحت الأرض".
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