اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع بشائر الخير ٣ بالإسكندرية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل علي بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.









ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.









وحي بشاير الخير ٣ مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، و يضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.









وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.



