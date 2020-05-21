AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أغلب المنتجات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس

الخميس 21/مايو/2020 - 09:20 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
Advertisements
مايكل عياد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الخميس 21-5-2020، بسوق العبور للجملة.

وشهدت الأسعار تراجعا ملحوظا في أغلب المنتجات، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.9 جنيه 3.6 جنيه.

وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما سعر كيلو الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 4 جنيهات في الكيلو الواحد.

وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الفاصوليا بين 2.5 و5 جنيهات والباذنجان البلدي والرومي بـ1.5 و3 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 و4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو بدءا من 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و4.5 جنيه وكيلو البامية بين 15 و20 جنيها للكيلو الواحد.

وننشر أسعار الفاكهة أيضا، حيث سجل كيلو الجريب فروت 8 جنيهات، وكيلو العنب البناتي ما بين 9 و15 جنيها للكيلو، أما كيلو التفاح مصري بـ 5 و10 جنيهات.

أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو والفروالة والكانتلوب بـ 3 و7 جنيهات للكيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البطاطس بـ2.5 والطماطم بـ1.6 جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-5-2020

سعر الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 8-5-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 11-5-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-5-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 14-5-2020

ترشيحاتنا

دينا الشربيني: اعتذرت عن مقلب رامز جلال لهذا السبب ..شاهد

السعودية تنتهج الطريق الأفضل لاحتواء كورونا .. ومواطنون: نشعر بطمأنينة

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الخميس 21 / 5 /2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 21-5-2020

أذكار تغفر الذنوب.. 6 أدعية تمحو الآثام رددها في هذه الأوقات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور

بالبيجامات .. أسما شريف منير وابنتها تخطفان الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد