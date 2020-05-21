تراجع أغلب المنتجات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الخميس 21-5-2020، بسوق العبور للجملة.





وشهدت الأسعار تراجعا ملحوظا في أغلب المنتجات، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.9 جنيه 3.6 جنيه.





وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما سعر كيلو الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 4 جنيهات في الكيلو الواحد.





وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، وكيلو الفاصوليا بين 2.5 و5 جنيهات والباذنجان البلدي والرومي بـ1.5 و3 جنيهات للكيلو الواحد.





وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 و4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو بدءا من 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و4.5 جنيه وكيلو البامية بين 15 و20 جنيها للكيلو الواحد.





وننشر أسعار الفاكهة أيضا، حيث سجل كيلو الجريب فروت 8 جنيهات، وكيلو العنب البناتي ما بين 9 و15 جنيها للكيلو، أما كيلو التفاح مصري بـ 5 و10 جنيهات.





أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو والفروالة والكانتلوب بـ 3 و7 جنيهات للكيلو.