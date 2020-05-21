قبل العيد.. وليد شعبان يعلن صرف مستحقات الحكام المتأخرة

وكتب وليد شعبان، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. جهد مشكور بُذل من أجل صرف مستحقات الحكام المتأخرة، ولكن وفقًا لمعلومات واردة فإن هناك بعض الحكام لم يستطيعوا صرف تلك المستحقات، أتمنى أن تكون تلك المعلومات تفتقد للصحة لاسيما أنه من غير المنطقى أن تجد الحكام صعوبة فى الحصول على حقوقها المادية رغم أن الخطوة الأكثر صعوبة قد تم تذليلها".







وأضاف: "أرجو من المسئولين عن التحكيم متابعة هذا الأمر فى الساعات المقبلة خاصة أن الحكام بحاجة إلى حقوقهم قبل العيد .عيد سعيد".







وقامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بصرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و 255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.

فجر وليد شعبان، عضو لجنة الحكام السابق، مفاجأة بشأن صرف اتحاد الكرة مستحقات قضاة الملاعب بمختلف الدرجات.