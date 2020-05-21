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محافظات

ضمن مبادرة مع بعض هنقدر.. المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير والرصف

الخميس 21/مايو/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة المنيا ، تنفيذ أعمال مبادرة " مع بعض هنقدر" لإجراء أعمال الرش والتطهير والنظافة ورفع المخالفات الصلبة، والصيانة لأعمدة الإنارة، وأعمال الدهانات والتجميل والتشجير لمداخل المراكز، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطبيق الإجراء الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وخلق بيئة صحية نظيفة.

وأكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على أهمية المشاركة، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين في تنفيذ تلك الاعمال.

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وحملات نظافة وإزالات بقريتي بني احمد الغربية، وبني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير، وحملة نظافة مكبرة بقرية تل العمارنة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، اعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة الى الاستمرار في اعمال النظافة، والتطهير والتعقيم بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، و متابعة أعمال رصف طريق كفر المغربى ضمن مبادرة حياة كريمة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات النظافة والتطهير بعدد من قري المركز والمدينة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من جميع الطرق الرئيسية والفرعية، بغرب ترعة الديروطية، وطريق ساقية موسي.
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