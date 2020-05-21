ضمن مبادرة مع بعض هنقدر.. المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير والرصف

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وحملات نظافة وإزالات بقريتي بني احمد الغربية، وبني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير، وحملة نظافة مكبرة بقرية تل العمارنة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وحملات نظافة وإزالات بقريتي بني احمد الغربية، وبني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير، وحملة نظافة مكبرة بقرية تل العمارنة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وحملات نظافة وإزالات بقريتي بني احمد الغربية، وبني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير، وحملة نظافة مكبرة بقرية تل العمارنة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، اعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة الى الاستمرار في اعمال النظافة، والتطهير والتعقيم بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، و متابعة أعمال رصف طريق كفر المغربى ضمن مبادرة حياة كريمة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات النظافة والتطهير بعدد من قري المركز والمدينة.